La primera prueba de esta aseveración es que la dictadura de Maduro no pudo clausurar la Asamblea Nacional e impedir que se convocara esta nueva marcha. La contrainteligencia suministrada por Cuba le confirma al régimen, una y otra vez, que no puede confiar en unos militares descontentos, hambrientos y molestos porque saben que están gobernados por ladrones que no están interesados en solucionar los problemas del país. Según todas las encuestas, el 80% de los venezolanos desea que el Gobierno de Maduro termine cuanto antes.