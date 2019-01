Asimismo, y frente a las voces que vuelven a pedir un rol mediador de la Iglesia Católica, cabe recordar que las autoridades religiosas venezolanas ya han expresado un claro mensaje sobre la necesidad de un fin al autoritarismo y la violencia gubernamental. En todo caso, las jerarquías de la Iglesia a nivel global no deberían orientarse básicamente con la idea de que las democracias en la región por tener un pensamiento pro mercado y buenas relaciones con los Estados Unidos son subóptimas en relación con los regímenes autoritarios con prédica pretendidamente revolucionaria. Millones de católicos y creyentes en la región no ven ningún inconveniente en combinar su religiosidad personal con la existencia de una sociedad con libertades políticas y económicas. Si la preocupación de sectores de la Iglesia es el sufrimiento de los más débiles y la pobreza, la situación en Venezuela les ha demostrado la abismal brecha que existe entre lo que proclaman los políticos supuestamente nacionales y populares, y la situación concreta de vida de las capas medias y bajas. Los miles de jóvenes venezolanos que vemos todos los días trabajando en Argentina y otros países de la región no parecen pertenecer a sectores oligárquicos ni acomodados de la burguesía venezolana.