Este hombre aún no dijo que será candidato. Sí sabe que existe un 40% de ciudadanos que no votarían a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner si fuese de la partida. Desafiando a todos los consejos marketineros duranbarbistas, en medias y chancletas, revolucionó al enjambre político de enero. Los operadores de los unos y los otros lo atacan por: sus años, su indumentaria veraniega, o su escasez de votos. Otros se preocupan por si sería facilitador de una segura victoria del actual Presidente. Mientras otros piensan que su presencia achicaría los otros dos espacios. Del lado de la UCR, la conducción orgánica dice que esto es absolutamente imposible, que los gobernadores e intendentes no se moverán de Cambiemos, seguirán lo acordado en Gualeguaychú. Pero, ¿sus afiliados? Un hombre clave del radicalismo -hoy con no tanta visibilidad-, me dijo: "Hoy nuestro espacio tiene algunos problemas de conducción, pero la UCR tiene la fuerza del río Paraná, va despacito pero no tiene dique". Consultado sobre Carrió, expresó "ella tiene el peso mediático pero mire, ahí Santa Fe va a dar batalla para imponer a Barletta y va ser Corral, él es nuestro candidato. No sólo en Santa Fe, va a perder otras batallas". No obstante, Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella encabezan un grupo de radicales que quieren otro destino.