Aquellos que amamos al futuro por sobre el odio a alguna versión del ayer intentamos salir de esta opción entre dos impotencias. Ahora los oficialistas repiten el mantra "ganamos en primera vuelta", una versión optimista del miedo a la derrota. Luego explican intentando aclarar, " no somos buen gobierno pero no hay nada enfrente". ¿Peor es nada? Triste, conformarse con eso, y por ahora no dan para más.