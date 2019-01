Sí, 2014. No 2015. Cualquiera que dé un vistazo a la economía argentina post 2011 -año que marcó el fin de la falsa bonanza hecha de commodities por las nubes, tasas del dólar por el piso e inversión cero- observará lo que he llamado el "serrucho populista". Años impares electorales en los que se atrasaba el dólar y se emitía para subir el consumo y el PBI, y años pares no electorales en los que se pagaba la cuenta. Un subibaja. Es cierto, Cambiemos fracasó en alterar esta dinámica. Para fines de 2017 todos -incluidas las agencias privadas, los organismos internacionales, el Gobierno y la oposición- esperaban que 2018 fuera el primer año par positivo desde 2010; y nada de eso sucedió. Admitido ese fracaso, también es justo comparar lo comparable: años pares con años pares, y no peras con manzanas. El 2018 de Dujovne con el 2014 del Axel Kicillof que se pasea por las cámaras de TV y de Diputados aconsejando cómo desarmar las bombas de tiempo que él mismo armó…