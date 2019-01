Los tiempos del kirchnerismo son otros. También, las ambiciones. El núcleo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner cree que las derrotas propias se explican sobre todo por no haber podido profundizar sus reformas y no por los efectos de su gestión o, en rigor, por la valoración crítica que expresó en su momento una parte mayoritaria del voto. Es decir, el problema habría estado en la capacidad del "enemigo" para frenar sus planes -en primer lugar aquellos planes que apuntaban a la Justicia y a los medios- y por extensión, a "corporaciones" y "factores de poder". No estaría sujeto a revisión autocrítica lo que sí hizo estando en el gobierno.