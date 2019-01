Pueblo como objeto y pueblo peregrino

Quien reflexiona acerca de un pueblo obteniendo información por las diversas vías existentes sin acercarse a él, sin pensar junto a él, desde él, no lo conoce. Quienes se acercan al pueblo con el propósito de hacer encuestas o campañas electorales, habitualmente, no lo conocen y el pueblo se reduce a los electores, son un número cuando votan y cuando no votan porque no están en el padrón no son nada. La palabra pueblo no representa un sujeto sino un objeto.