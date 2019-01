De ser finalmente candidata, Cristina Fernández probablemente buscará capitalizar un escenario propicio para articular una estrategia basada en los votantes. La ex mandataria tiene, desde hace ya bastante tiempo, una base electoral consistente que oscila según la mayoría de las encuestas entre un 30% y 35% de intención de voto. Un "piso" nada despreciable aunque, como se ha señalado recurrentemente, en función de sus altos niveles de imagen negativa que aún persisten opera también como un "techo" electoral. El adversario directo de Cristina, Mauricio Macri, es un candidato que cuenta con una base electoral similar: un tercio del electorado que no sólo acompaña al actual presidente sino que a su vez estos rechaza fervientemente a la ex mandataria. El tercio restante del electorado si bien acompañaría en principio a otros candidatos, también muestra elevados niveles de rechazo a la referente de Unidad Ciudadana.