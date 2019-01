Sólo en períodos prolongados de clara abundancia de dólares, la inflación en nuestro país no fue un problema. Eso ocurrió durante la Convertibilidad, tras el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda externa, las privatizaciones y el enorme financiamiento externo y luego entre 2003 y 2006, tras la mega devaluación de 2002. En ambos períodos prevaleció una percepción generalizada, basada en las superavitarias cuentas externas, que no se dispararía el dólar y la inflación no fue un problema.