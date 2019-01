Un magnicidio contra la democracia

Otra de las grandes paradojas es que no se hubiera podido llegar al procesamiento de hoy sin que la DAIA, junto a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado a la AMIA, se presentaran como querellantes. Y escribo "paradójicamente" porque no fueron aquellos representantes de la justicia los que podían mostrarle a la sociedad lo que falsamente muchos se arrogaron, que "la denuncia era inconsistente". No quisieron demostrarlo, tal vez porque no podían.