Insisto, el punto no es que al círculo cercano de Trump no les importen las familias estadounidenses comunes y corrientes, o que digan sandeces, porque no podemos esperar más de ellos. Lo asombroso es que de plano no tengan ni la más remota idea de cómo fingir que les interesa la clase media o siquiera de qué tonterías repetir como merolicos para dar esa impresión.