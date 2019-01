Nuestro país tiene una historia inflacionaria tristemente destacable. Entre 1943 y 2018 (76 años), 1 de cada 2 años encontró a Argentina con una inflación anualizada superior al 25%, y 1 de cada 3 años con una inflación superior al 50%. Hace mucho tiempo le preguntaron a un premio Nobel cuántos tipos de economía existían y respondió 4: las economías desarrolladas, las subdesarrolladas, Japón y Argentina. Cuando le consultaron por estos dos últimos "tipos" de economía, su respuesta fue: "Japón, porque no importa qué hagan los japoneses, no pueden lograr tener inflación. Y Argentina, porque no importa qué hagan los argentinos, no pueden lograr no tener inflación". Pero ¿por qué tenemos (tanta) inflación?