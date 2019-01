El egoísmo con el que se viene realizando la política hace ya varios años ha colocado a Argentina, sin anestesia, en esta decadencia inaudita. Increíblemente tanta dosis morbosa de corrupción expuesta parece no espantar ni escandalizar, y pareciese que la corrupción no será un elemento clave en la elección de los candidatos 2019. También es cierto que la Justicia no debiese enredarse en los tiempos de la política, y actuar con rapidez y contundencia sobre los casos que tienen que ver con presidentes en ejercicio o ex presidentes. Esta necesidad que tiene la institucionalidad argentina pareciera tropezar contra el paredón del "no". Hace cuatro años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, sin atisbos de los responsables y dependiendo de datos que aporta la inteligencia de Estados Unidos.