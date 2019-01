La asociación de ateos agresivos y sectarios, y un poquito fascistas, mediocres con plata que se imaginan con derechos de dar cátedra para expandir su pequeñez, esos que jamás dirán nada de China aplastando al Tíbet ni siquiera cuando amenaza a Taiwán, con los grandes no se jode. Esos muchachos le intentan explicar al Papa, al que como a todo lo que no comprenden no respetan, cuál debe ser su accionar.