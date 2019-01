Hubo un tiempo del "padre autoritario", padres que no ayudaban a sus hijos a seguir el camino de su crecimiento con libertad, eran castradores. Después vino el tiempo del "padre ausente". De hijos esclavos se pasó a hijos huérfanos. Los padres-patrones imponían valores, los padres ausentes no transmiten ningún valor. Tampoco lo hacen los que tratan a los hijos de igual a igual, la variedad del "padre-amigo". Juegan, pero no le ponen los límites que el hijo demanda. El hijo precisa que le transfieran el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Otro tanto ocurre a nivel institucional en la relación de los gobernantes ausentes y anómicos con los ciudadanos. (Papa Francisco, "Padre Nuestro", pág. 19/23, ed. Romana, 2017).