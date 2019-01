Este ambicioso plan comunicacional del Gobierno tiene tres componentes principales. El primero, instalar que la ex Presidenta no tiene otra opción que la de competir; el segundo, que el peronismo no podrá generar un candidato competitivo diferente; y el tercero, provocar reiteradamente a Cristina Kirchner —a su círculo político más próximo y a sus ex funcionarios— con crecientes acciones judiciales, de tal manera de enfurecerla para llevarla a buscar venganza compitiendo en las elecciones presidenciales.