No me escapa que las normas de recato son cuestionadas por algunas personas por considerarlas retrogradas y dignas de personas que no pueden reprimir sus impulsos naturales. Entre algunos de los feligreses de mi religión existe el cuestionamiento a la norma talmúdica que dispone que no resulta permitido permanecer en una sala a solas con una persona del sexo opuesto (en realidad la mayoría ignora o desconoce esa norma), o bien la regla de que no se puede besar a otra persona para saludar si no es su pareja oficial.