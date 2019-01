El comunismo es una calamidad. Ha llevado a la miseria a media humanidad, ha asesinado a no menos de 350 millones de personas, no ha sido capaz de producir una docena de huevos en tiempo y forma y ha hambreado a los países que tuvieron la desgracia de sufrirlo. No sirve literalmente para nada, excepto para empobrecer al pueblo y enriquecer a una casta de popes que vive como reyes, como los Castro, los Maduro o como en su momento fueron Stalin o Kruschev.