La estrella intelectual mundial del momento es, a no dudarlo, el historiador israelí Yuval Harari. Aplaudido y entrevistado por los medios de comunicación, leído y comentado por los principales líderes económicos y políticos del planeta, y repudiado por académicos e intelectuales, Harari vuelve a dar vigencia al lugar que a fines del siglo XX ocupó Alvin Toffler, en el mundo, y Juan José Sebreli, en la Argentina. El motivo de sus respectivos éxitos es, también, el mismo: su capacidad para instalar en el debate público un conjunto de concepciones y cuestiones generales (el advenimiento de una sociedad postindustrial y postnacional basada en la información -Toffler-, la interpretación del conflicto socio-político mundial en la clave Modernidad vs. Antimodernidad -Sebreli- y los riesgos que traen aparejados las tecnologías disruptivas para la continuidad de la civilización humana tal como la conocemos -Harari-). Los acomuna, además, no solo el habitual desprecio que sufren los generalistas por parte de los especialistas, sino el carácter global y orientado al futuro de sus preocupaciones, así como la conciencia de que los problemas globales no pueden solucionarse nacional ni internacionalmente.