En este incipiente enero pareciese que el octubre electoral se discutirá sobre los fracasos de dos gobiernos que no pudieron o no supieron sacar a Argentina del estancamiento. Algunos analistas políticos bien informados creen que el doctor Roberto Lavagna podría encabezar una fuerza política acompañado por las mejores intenciones del peronismo y radicalismo clásico. El doctor Lavagna es hoy el único dirigente que tiene más imagen positiva que negativa. Además, puede caminar las calles entre sus vecinos y no las de Comodoro Py. Los extremos nunca son capaces de convocar a concertaciones y mucho menos a un gobierno de unión nacional. De lograr los consensos y fundamentalmente la aceptación del ex ministro de Economía y candidato presidencial en el año 2007; es probable que Argentina camine hacia la consolidación de una fuerza política sensata que mostrase políticas de Estado y de qué manera lograr encauzar el futuro de una Argentina que necesita un desarrollo sostenible, creíble y practicable.