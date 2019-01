Muchos votamos a Mauricio Macri para salir de la grieta, no para cambiar de bando. Ahora algunos se enojan, ya que nos imaginaban oficialistas, como si uno pudiera aplaudir cuando ni siquiera hay logros que lo justifiquen. Nos obligan a un debate absurdo: quién es peor, si los que se fueron o los que soportamos. No es fácil competir con los desaciertos y mucho menos entre dos gobiernos que los generan en abundancia. Ser mejor que los anteriores, para los que intentamos ser objetivos, no significa nada, absolutamente nada. Si uno toma las propuestas de Macri y los fracasos en cada una de ellas, tiene a la vista una foto de la mejor versión de la ineptitud.