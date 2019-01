En su apasionado discurso, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó sus ideas fuerza ya conocidas: orden y progreso; legítima defensa ciudadana; una educación orientada a la creación de empleo; un Estado ineficiente y corrupto; libre mercado y eficiencia; un gobierno que no gastará de lo que recauda; reformas estructurales; apertura de mercados al comercio internacional; menor reglamentación y burocracia. Asimismo, hizo alusión específica de no aceptar la ideología de género. No cambió, como algunos esperaban, su discurso de campaña previo a asumir, intentando apuntar al apoyo de quienes no lo votaron (como suelen hacer muchos presidentes al asumir).