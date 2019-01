Otro que ha escrito mucho y bien sobre este tema, el del reemplazo de la concepción "profunda" del conocimiento como minería —que nos lleva a ser especialistas en el propio pozo sin ninguna posibilidad de comunicación con los especialistas de los pozos contiguo— por otra concepción, la del conocimiento como surfing veloz y conexión de puntos (Jobs dixit), es Alessandro Baricco, en su genial y provocadora obra Los bárbaros. Escribo en nombre de esta tradición ensayística, y no académica, generalista, y no especialística, multidimensional, y no recortada, tan bien expresada en Argentina por Juan José Sebreli, no solo porque me identifico con ella sino porque me permite adentrarme en la segunda parte de esta nota: el debate político del siglo XXI entre los apocalípticos y los integrados, bien representados por otros dos autores perfectamente reconocibles en la tradición de Toffler: Yuval Harari y Ray Kurzweil. Pero ese es el tema de próximo artículo.