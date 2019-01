Durán Barba recomienda "no hablar de economía", porque el Gobierno no tiene resultados para mostrar. Suena lógico, pero no tiene en cuenta que la economía como issue de campaña ya está instalada. Imaginemos los debates, de los que Macri seguro no se va a escapar, como Daniel Scioli en 2015: de lo único que querrá hablar la oposición es de economía.