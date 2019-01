La tarea de la Argentina en el G20, integrando la "Troika" durante la presidencia japonesa como presidente saliente, junto con Arabia Saudita, que sucederá a Japón, será una responsabilidad importante, más allá de la simple membrecía del grupo, aunque de un orden de magnitud por cierto menor al ejercicio de la presidencia misma. No obstante, esa responsabilidad incluye no solo apoyar a la presidencia japonesa en sus objetivos, sino también procurar avanzar y que se implemente el legado de la presidencia argentina y sus muchos acuerdos alcanzados en Buenos Aires, particularmente sobre los temas que constituyeron nuestras prioridades y que los miembros del G20 abrazaron como propios y son parte de las tareas a desarrollar en este foro, como lo fueron los temas de presidencias anteriores para nosotros. El G20 no es solo un evento anual sino un proceso que para avanzar requiere de constancia y seguimiento.