Hay otro aspecto crucial en este territorio que debe ser contemplado con atención y que han sido especialmente estudiados en tres obras ahora clásicas: Culture and Enterprise, de Don Lavoie y Emily Chamlee-Wright; The Capitalist Revolution, de Peter Berger y el anterior Who Prospers? How Cultural Values Shape Economics and Political Sciences, de Lawrence Harrison. Con matices estos libros apuntan que si bien resulta de gran trascendencia el mercado libre y marcos institucionales compatibles con la sociedad abierta, es condición previa indispensable la cultura predominante en el sentido de cultivar valores y principios que apuntan al respeto recíproco. Sin esta condición, lo demás no se mantiene. Se podrá derrocar a un tirano pero a poco andar lo sustituirá otro si no se ha dado con éxito la batalla cultural. Y desde luego la cultura no es algo estático, igual que con el resto de lo humano está inserto en un proceso evolutivo, ya que en el ámbito de lo mortal nunca se llega a una meta de perfección, la cultura está siempre en tránsito. A su vez, esta batalla cultural depende de la calidad educativa para trasmitir el respeto recíproco y en última instancia también el propio respeto al efecto de prosperar moral y materialmente. En esta oportunidad no me detengo a escudriñar el tema educativo, remito al lector a mi conferencia sobre la materia en la Universidad de Liechtenstein (mayo de 2015, publicada en el sitio de la universidad y como post-scriptum en mi libro Estampas liberales).