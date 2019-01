En respuesta, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), respondió que cooperaría con el cambio de política de los Estados Unidos y anunció que retiraría a algunos migrantes no mexicanos, aunque agregó que se mantendría el derecho de rechazar o admitir la entrada de extranjeros. No está claro cuántos migrantes serían enviados de regreso a México, pero el jefe del Instituto Nacional de Inmigración (INM) dijo que su agencia no podría recibirlos en el corto plazo.