La magnitud de los desafíos es considerable, pero la realidad impone limitaciones objetivas que, si no impiden totalmente el desarrollo del programa de Cambiemos, sí obligan a llevarlo a cabo con particular inteligencia y sensibilidad política. En especial, es menester destacar que el oficialismo no cuenta con mayorías en ninguna de ambas Cámaras del Congreso. Esta situación mejoró, pero no se revirtió del todo luego de las elecciones legislativas de octubre del año 2017.