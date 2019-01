El peronismo, al menos con estos dirigentes actuales, no se unifica y no vale la pena intentarlo. Pero si esto ocurriese y quedara sellada la unidad en la figura del ex ministro, entonces, habrá llegado la hora de crear algo novedoso bajo las sabias palabras del general Perón: "El que quiera conducir con éxito tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada".