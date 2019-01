El Gobierno nunca tuvo un buen diagnóstico de la economía, ni tuvo por ende una buena conducción económica. Que no invertimos en obras vitales y medulares. Que no generamos una reforma política, fiscal y sindical como pide a gritos el país. Que no redujimos nuestro pesado y crónico déficit fiscal. Que no tenemos políticas de ahorro e inversión, incentivando a la actividad privada para producir y exportar de manera competitiva y simple.