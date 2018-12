La península de Corea es otro punto sensible no resuelto. Si bien las tensiones disminuyeron como consecuencia de la cumbre Trump y Kim, y un mayor acercamiento entre Seúl y Pyongyang, Corea del Norte no ha suspendido ni disminuido la producción de armas nucleares y el desarrollo de misiles balísticos. En este contexto, la relación entre Washington y Pyongyang, así como las perspectivas de desnuclearización, podrían agriarse rápidamente.