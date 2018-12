La concentración y la extranjerización de la economía son los dos males tenidos por éxito para Mauricio Macri y sus muchachos. El interés del dinero superior a todo esfuerzo. Con el cuento de que el Estado es mal administrado, "me lo llevo para casa". "La gente no trabaja, le pago lo que se me ocurre", un manual de justificación de la miseria que termina siempre en "la culpa la tuvo Perón". Faltaría que agreguen: "Si no fuera por él, los hubiéramos saqueado antes". Cuesta entender que ellos ven en Perón todo lo que odian, que es la dignidad del pueblo. Les cuesta asumir que siempre fueron lo mismo y en cada golpe de Estado impusieron la misma política, todo para las empresas y poco y nada para el trabajador. Nunca pudieron gobernar sin que les estalle la sociedad, desde el 55 o los otros golpes, la misma idea de los parásitos rentistas. Los países los genera la burguesía industrial, nunca la renta de los herederos. El petróleo hizo jeques ricos, no integró ni modernizó sociedades. Dicen que lo extranjero es mejor porque no están ni estuvieron nunca dispuestos a producir, solo a intermediar.