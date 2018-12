A partir de 1976 la Argentina volvió a cambiar en el marco de un conflicto interno y de la naciente tercera revolución industrial con centro en los Estados Unidos. Algunos funcionarios del proceso fueron claros. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Armando Braun, afirmaba: "La muerte de Perón marca el fin de una época y la gente se ha dado cuenta por fin que no es cuestión de cambiar hombres como se pensó durante mucho tiempo, sino de cambiar las estructuras. Bajo el peronismo se creó una estructura de crecimiento interno, una industrialización forzada, bajo protección arancelaria, que aisló al país del resto del mundo. Se creó una industria no competitiva en que el empresario dependía del gobierno y no de su propia habilidad, y se orientaba exclusivamente al mercado interno, no a la exportación. La Argentina con 25 millones de habitantes no puede fabricar todo. Debe especializarse en lo que puede producir eficientemente" (La Nación, 14 de mayo de 1977).