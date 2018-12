Los verdaderos creadores de la grieta son quienes se arrogan la propiedad monopólica de la legitimidad política, y no sus víctimas. Como hace años los derechos humanos, también la revolución femenina que conmociona al planeta parece haber encontrado en nuestro país quienes se la apropian. Son los que discriminan a las víctimas según su adscripción política, mientras quienes les hacen el juego claman "No metan esto en la grieta". Pero tan cierto es que un abuso de siglos no puede ser abolido sin que en el camino se cometa alguna injusticia como que oponerse a ellas es parte de la lucha contra todo tipo de opresión. No por estar a favor de la Revolución francesa vamos a callarnos ante sus Robespierres. No por apoyar el fin de los abusos y la violencia contra las mujeres vamos a aplaudir escraches y discriminaciones, ni a olvidarnos del Estado de derecho, ni del principio de presunta inocencia. No porque nos corran con la grieta vamos a declararnos neutrales ante las orgas, ni a quedarnos callados ante las aplastantes evidencias.