Pero además, sumado al hecho de que la fórmula propone una mirada hacia el pasado, está en ella el signo de la negatividad: "se jodió". La Argentina no se jodió nunca. Es verdad que tenemos serias dificultades para el crecimiento, que hay una marcada tendencia a dejar que el poder bruto ocupe la escena y maneje los hilos, que nuestros gráficos económicos muestran los picos y las caídas propios de una adicción al autoengaño y a la repetición de errores, que nos habita una extraña tendencia a no querer aceptar las limitaciones de la realidad y a generar fantasías de victimización y abuso, pero es necesario señalar que cada país, cada comunidad social, tiene su propio camino problemático y que el nuestro —si bien tiene, como todos, sus particularidades— no es una excepción a la regla. Todas las sociedades tienen problemas, sí, y se dirá que la Argentina los tiene peores, que hemos sido señalados como un caso especial de desbarranque, pasando de ser una de las principales potencias un siglo atrás a resultar hoy uno de los países con mayor precariedad social, con peores índices de comportamiento económico y productivo. Podríamos, para relativizar esa descripción, señalar que el continente europeo, para nosotros la principal referencia cultural de civilización lograda, vivió en el siglo XX dos guerras gigantescas y espantosas en las que se contaron aproximadamente 80 millones de muertes. ¿Son nuestros problemas acaso los más llamativos de la historia contemporánea? ¿No es cierto que no?