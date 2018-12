Está claro, que aquí el papa se dirige a todos sin excepción. Y esto es uno de los signos más intensos de la Iglesia católica de hoy que desde luego tiene un fundamento evangélico. San Mateo registra el siguiente mensaje de Jesucristo a sus discípulos: "Pues yo os digo, Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? "Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial" (Mat. 5,44-48). Principio que no obstante no siempre estuvo vigente en la doctrina y la práctica de una Iglesia cerrada al mundo. No sólo la ayuda desinteresada al necesitado como se relata en la parábola del buen samaritano nos debe encontrar con el lejano, también la celebración o la fiesta del Señor debe permitir que nos encontremos.