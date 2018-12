Antes a las 12, los 24, empezaba la fiesta. Se sacaba la segunda botella de whisky y se subía el volumen al merengue. Empezaba a sonar Sergio Vargas o alguna de Juan Luis Guerra. Los tíos, los primos, los papás, los abuelos, los niños, bailaban. Pero ya no. No hay mucho de qué hablar cuando son demasiadas las sillas vacías. Y tampoco cuando no hay temas, ni coincidencias, porque se han tenido que reunir quienes antes no lo hacían. Hay menos gente y toca. No hay mucho que celebrar cuando impera la tristeza. Y ya a las 12 no empieza la fiesta. Es la diana que todos esperan para despedirse. Y a las 12:15 se fue Carlos.