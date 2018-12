En este 2018 sucedieron muchas cosas, pero sin dudas y para una gran parte de la población este año va a pasar a la historia como el año en el que finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo llegó al recinto de la Cámara de Diputados. La ley no solo llegó al parlamento, sino que logró media sanción y estuvo a punto de conseguir la sanción definitiva en el Senado si no fuera por una Cámara Alta que pide a gritos una renovación en 2019. El debate en el Congreso y en infinidad de ámbitos en todo el país, la movilización en la calle, el pañuelo verde atado en cientos de carteras y mochilas, construyeron una ola verde que ya es imparable. Aunque la ley no haya salido, todos y todas sabemos que más temprano que tarde va a promulgarse. Por eso, el año que viene esta iniciativa volverá a entrar a la Cámara con algunas modificaciones para seguir peleando por su aprobación.