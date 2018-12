Por supuesto, no faltarán los imbéciles que se solacen, por mero rechazo a la autoridad o extraviado sentimiento opositor. Pero deseo creer que la inmensa mayoría estará en contra y sentirá el mismo repudio que nosotros. Pero no nos quedamos en ese rechazo: bueno es decir que esto no es un clavel del aire, que hace muchos años que grupos frentistas practican esa intolerancia, que han cultivado la difamación de modo sistemático haciendo correr rumores sobre figuras de los partidos tradicionales, y que —al amparo de ese clima— han estimulado episodios tan cobardes como el que sufrió el ministro uruguayo Astori.