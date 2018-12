Pero supongamos que el Presidente no tiene esa percepción. ¿No hay nadie que lo llame a solas y le haga entender que no es conveniente su alejamiento? ¿Hay alguien que esté midiendo el impacto de este tipo de inmaterialidades en el comportamiento de la gente? Si uno tuviera que responder esa pregunta por lo que tiene enfrente, debería decir que no.