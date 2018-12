Aparece entonces el populismo comunicacional, que no propone temas, sino que se adapta a las demandas que dictan los estudios de opinión pública. Esto desestima el debate productivo y la creatividad necesaria para crear herramientas complejas que permitan hacer frente a los nuevos problemas. Las redes hacen su contribución a la falta de acuerdos, en la medida en que nos mantienen encerrados en nuestro propio círculo de ideas, y en contra de otras. Nos hacen creer que siempre tenemos razón. No nos impulsan a pensar, no nos hacen dudar, no cuestionan nuestro razonamiento y nos ratifican la existencia de una mirada única, la nuestra. No importa si creemos que los pobres son "unos vagos", o que los ricos son "unos ladrones". Las redes nos dirán que tenemos razón.