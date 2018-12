En Estados Unidos, el Presidente de la Corte tiene otra denominación, que proviene de la tradición anglosajona, y que nosotros no hemos seguido, a pesar de haber tomado como modelo a la Constitución norteamericana: es el "Chief Justice", como si dijéramos el "Justicia en Jefe", o también el jefe u órgano máximo del Poder Judicial. La Corte norteamericana, de nueve miembros, se integra así con un "Chief Justice" y ocho "Associated Justices", denominaciones significativamente diferentes. Aún así el Chief Justice no es un "president" en el sentido indicado más arriba: en la competencia más importante de la Corte, dictar sentencias interpretando la Constitución, puede quedar en la minoría más absoluta. No manda sobre sus asociados, pero tiene un rol destacado sobre ellos, como si estuviere a mitad de camino entre el "Chairman" y el "President", aunque más cercano a este último concepto. Es tan importante el Chief Justice americano, que su posición es vitalicia y dispuesta por el Presidente de Los Estados Unidos con acuerdo del Senado. Así, cuando, por la razón que sea, queda vacante el puesto de Chief Justice (junto con el correspondiente puesto de miembro de la Corte), el Presidente (el Poder Ejecutivo) nomina a un sujeto como Chief Justice y, entonces, Juez de la Corte. Aprobada la nominación, en tales términos, por el Senado, el Presidente (Poder Ejecutivo) lo designa Chief Justice de la Corte Suprema de los EEUU con carácter vitalicio.