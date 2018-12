Fijan las metas. Empiezan por una reflexión y un conocimiento profundo de sí mismos y de la corporación en la que se integran. En primer lugar, analizan por qué quieren unas determinadas metas y no otras, si pueden hacerlas propias o son prestadas. En segundo lugar, son exigentes, no se conforman con cualquier cosa, porque las metas resultan motivadoras y son decisivas en el camino de la superación. Ya lo decía Cicerón: "Cuanto más grande es la dificultad, mayor es la gloria". Sin embargo, los líderes equilibrados saben que no hay que poner el listón tan alto que sea inalcanzable: cuando uno se propone lo imposible, solo cosecha frustración.