Existen argumentos técnicos suficientes para saber que el tratado INF necesita actualización. No solo Estados Unidos y Rusia se encuentran embarcados en desarrollos tecnológicos que obligan a la revisión del instrumento, sino que el panorama global pone de manifiesto que el alcance bilateral ya no responde a la realidad internacional. Las composición de fuerza en Europa, Medio Oriente y en otras áreas de Asia como la península coreana o la capacidad adquirida por China aconseja encarar la problemática de los misiles de corto y mediano alcance con miradas más amplias. El mundo de hoy ya no es el de 1987. Tampoco el problema en la actualidad se reduce al escenario europeo o la cuestión es simplemente una que compete exclusivamente a Washington y Moscú