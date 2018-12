Bajo esta lupa el repliegue del mínimo contingente terrestre del Pentágono de Siria no necesariamente implicará vía libre para un Irán controlando militarmente ese territorio. Serán la misma Rusia, Turquía e Israel los que harán uso de sus recursos diplomáticos, económicos, militares y de inteligencia para poner en caja a los persas. No casualmente, funcionarios americanos tuvieron largas y al parecer fructíferas reuniones con sus pares turcos días antes del anuncio sobre la retirada de Siria. Sin olvidar la ayuda militar récord que Trump le ha dado a Israel en los últimos dos años y los más de cien ataques aéreos israelíes a bases y arsenales iraníes en suelo sirio. Por último, pero no por ello menos importante, la creación de un marco de relación más constructiva entre Washington y Moscú requerirá que la larga novela de suspenso que atribuye a la injerencia rusa en la opinión pública americana la victoria de Trump en el 2016 vaya quedando a un lado. En especial por parte del aún sorprendido Partido Demócrata, que se debería concentrar más en cómo ganar en el 2020 y menos en destituir a Trump.