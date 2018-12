Entre las muchas taras que nos han dejado las nueve décadas en las que el Partido Militar y el Partido Populista han gobernado casi ininterrumpidamente el país se encuentra el destacable nivel de ignorancia institucional en que ha caído la sociedad argentina. ¿Qué espera el Gobierno para meter presa a Cristina? ¿Por qué permiten que liberen a Amado Boudou? ¿Por qué no echan de una vez a los jueces corruptos? Estas preguntas increíbles, en las que se trasluce un desconocimiento monumental del funcionamiento de la Constitución, me llegan cotidianamente a través de las redes. No de enfervorizados populistas que creen que la división de poderes es un rezago político listo para ser desguazado y reemplazado por tribunales del pueblo, como propuso Cristina en Ferro; sino de votantes de Cambiemos, un espacio político cuyo principal punto de acuerdo es la necesidad de reconstruir la República. En algún lugar del fascista que —después de casi un siglo de deseducación cívica- todos llevamos adentro, se impone la idea de que violar las reglas está mal si lo hacen los otros, pero está justificado cuando es nuestro turno. Nada que el tráfico de las ciudades argentinas no explicite cada día del mes.