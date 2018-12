No hay crecimiento económico sin inversión, y no hay inversión sin ahorro interno pero, atención, aquí entra a jugar negativamente el déficit fiscal, ya que por su propia naturaleza el déficit fiscal es ahorro negativo, es decir, mientras mayor sea el déficit fiscal, menos será el ahorro neto interno y, por ende, menos serán las inversiones. Es decir, con déficit fiscal excesivo y prolongado no puede haber un sostenido crecimiento económico, como hoy nos enseña la empobrecida Venezuela. El gran desafío que enfrentamos es como reducir nuestro enorme déficit fiscal, no será nada fácil, pero sin un amplio acuerdo político será prácticamente imposible.