Gans escuchó con interés nuestra ilusionada algarabía y solo atinó a decirnos una frase enigmática que no he olvidado: "Las revoluciones son como las grandes borracheras … el problema es la resaca". La resaca era la sensación de hastío, de hartazgo, de mala digestión, de "por qué me emborraché e ingerí esa mezcla absurda de alcoholes que hoy me hace sentir tan mal". La resaca es lo que en otras latitudes llaman el "ratón".