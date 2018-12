Charlé con los wichís, con Roque, el cacique de Divisadero de 80 años, que en español precario me contó su vida y todas las comunidades donde había vivido, sus 12 hijos, 6 de ellos muertos prontamente por enfermedades y hambre. Roque, en su escaso castellano, me preguntó qué hacía yo, le dije que hacía actividad política, más allá de ser abogado también y escribir. Él me contesto: "Político venir y irse, nunca dormir en selva". No me sentí elogiado, sino que entendí lo que pasa, el desencanto y lo que sucede puntualmente en Formosa.