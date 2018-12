Existen muchos relevamientos posibles, muchos índices mejores que estos para hablar de la coyuntura y no son ajenos para los técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De hecho, nada de lo que digo debería asombrar a nadie que sea parte de ese organismo. Creo que es una mala estrategia para el Gobierno permitir que circulen malas noticias bajo la forma de un índice obsoleto. Es posible buscar índices que tengan un diseño más apropiado y que por lo tanto hablen del consumo de todos los sectores y no solo de lo que sucede en el eje de Av. Del Libertador. Pero seguramente, los técnicos del Indec también pertenecen a una clase media y la miopía de su comportamiento como consumidores no les permite ver lo que sucede en la sociedad en su conjunto. No es cuestión de buscar novedades o cosas complejas, solo hay que darle perspectiva a lo que hay.